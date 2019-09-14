Названо количество лука, спасающее от рака

Исследователи из Китая выяснили, что употребление разных видов лука помогает снизить риск развития колоректального рака.

Наибольший эффект от продукта можно получить, совмещая "овощную диету" со здоровым образом жизни, пишет Food.news.

Специалисты работали с 833 пациентами с колоректальным раком. Данные о добровольцах были сопоставлены с информацией о еще 800 особах такого же пола и возраста, но без онкологии.

Лук MegaOgorod

Основываясь на показателях состояния здоровья, исследователи подсчитали, что для эффективной профилактики злокачественных образований толстой кишки необходимо есть 16 килограммов лука в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии. Медики рекомендуют своевременно обращать на них внимание.

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