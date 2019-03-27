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/Онкология

Названа смертельная опасность ночного света от смартфона

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Свет от мобильного телефона или ноутбука может вызывать нарушение кровообращения и тем самым увеличивать риск возникновения метастатического рака молочной железы в костях.

На ежегодном собрании Эндокринного общества в Новом Орлеане были представлены данные нового исследования о влиянии ночного света на распространение рака, пишет MedikForum.

Его авторы установили связь между тусклым ночным светом (источником которого как правило являются электронные гаджеты) и ускоренным метастазированием рака.

Ученые отметили, что многие пациенты, которым диагностируют рак груди, испытывают на себе воздействие ночного света. Их сон портится в результате стресса, и они чаще прибегают к смартфонам и компьютерам, чтобы провести бессонное время.

Названа смертельная опасность ночного света от смартфона

Etcetera

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Специалисты установили, что для подавления роста метастатической опухоли молочной железы необходимо наличие неповрежденного ночного циркадного противоракового сигнала мелатонина. Ночное освещение, в свою очередь, оказывает значительное влияние на его производство, причем влияние разрушительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из США узнали, что голубой свет от экрана смартфона вызывает потерю зрения.

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