Названа смертельная опасность лака для ногтей

Высокотоксичные вещества в лаке для ногтей способны провоцировать онкологические заболевания.

Так, наличие формальдегида, толуола и дибутилфталата создает опасность развития рака для человека, передает НТВ.

Токсикологи пояснили, что последствия использования лака могут проявиться через много лет.

"Большая вероятность развития цирроза, большая вероятность обструктивного бронхита", – предупредили ученые.

Также специалисты отметили, что особенную опасность представляют лаки, у которых истек срок годности. В этом случае могут появляться новые токсичные соединения. А например, такой компонент как дибутилфталат оказывает влияние на эндокринную и репродуктивную системы.

Лак для ногтей

Как сообщал OBOZREVATEL, найден способ быстрого лечения рака.

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