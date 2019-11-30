Названа причина, почему мужчины чаще женщин болеют раком

Мужчины болеют онкологическими заболеваниями чаще женщин из-за мутаций в гене TP53.

Как сообщили австралийские ученые, данный ген кодирует белок р53, который часто называют "стражем генома" – p53 следит за повреждениями ДНК, и если их накапливается слишком много, он останавливает клеточное деление и включает программу апоптоза (клеточного самоубийства), пишет Nature.

Исследователи отмечают, что если же р53 из-за мутации работает плохо, или его в клетке очень мало, в ДНК начнут накапливаться другие мутации, которые могут спровоцировать безудержное раковое деление.

Ученые предположили, что мутации в ТР53 принадлежат к числу преимущественно мужских, поэтому у них чаще развиваются онкозаболевания.

Также исследования показали, что у женщин мутировавшие Х-хромосомные гены, влияющие на р53, часто просто отключаются, и потому не могут плохо повлиять на р53. У мужчин же такие гены продолжают работать и после мутаций, сбивая р53 с толку, что опять же чревато злокачественным перерождением клеток.

Онкозаболевание

Как сообщал OBOZREVATEL, ученым удалось разработать препарат, который блокирует метаболизм глутамина, необходимого раковой опухоли для роста.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!