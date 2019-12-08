Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкология

Названа неизвестная ранее причина рака

473
Читать материал на украинском

На риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей, но и вариации в ДНК, которые влияют на экспрессии этих генов.

Как передает "РИА Новости", к такому выводу пришла международная группа исследователей, чья работа опубликована в журнале British Journal of Cancer.

Понимание того, как некодирующая последовательность белков ДНК влияет на возникновение рака может усовершенствовать генетическое сканирование на определение риска развития онкологического заболевания.

Новости
"Прошла болезнь – и она онколог!" Комаровский набросился на Соколову в прямом эфире

Ученые проанализировали более шести миллионов вариаций генов в 13 различных тканях тела человека, пытаясь выяснить, существует ли корреляция между наличием определенного отличия последовательности ДНК и определенным поведением генов.

В результате исследователи обнаружили, что некоторые последовательности связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухоли. Кроме того, им удалось выяснить, что такие вариации в основном встречаются в регионах ДНК, которые отвечают за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов.

Раковые клетки

Раковые клетки

Российская газета

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему рак чаще поражает мужчин.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Тег
лечение рака
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости