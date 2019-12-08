Названа неизвестная ранее причина рака

На риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей, но и вариации в ДНК, которые влияют на экспрессии этих генов.

Как передает "РИА Новости", к такому выводу пришла международная группа исследователей, чья работа опубликована в журнале British Journal of Cancer.

Понимание того, как некодирующая последовательность белков ДНК влияет на возникновение рака может усовершенствовать генетическое сканирование на определение риска развития онкологического заболевания.

Ученые проанализировали более шести миллионов вариаций генов в 13 различных тканях тела человека, пытаясь выяснить, существует ли корреляция между наличием определенного отличия последовательности ДНК и определенным поведением генов.

В результате исследователи обнаружили, что некоторые последовательности связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухоли. Кроме того, им удалось выяснить, что такие вариации в основном встречаются в регионах ДНК, которые отвечают за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов.

Раковые клетки Российская газета

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