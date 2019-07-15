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/ Онкология

Названа группа крови, неуязвимая для рака

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Ученые из Швеции выявили, носители какой группы крови наиболее подвержены риску раковых заболеваний и наоборот.

Для этого исследователи из медицинского факультета Каролинского института изучили около 1,1 млн медицинских карт больных за период более 25 лет, пишет Hyser со ссылкой на Национальный центр биотехнологической информации США.

Как оказалось, наиболее часто диагноз "онкология желудка" ставился обладателям второй группы крови. А вот реже всего рак выявляли у первой группы крови.

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Названа группа крови, неуязвимая для рака

Названа группа крови, неуязвимая для рака

Nastroenie.tv

При этом, медики пришли к выводу, что риск рака нивелируется у людей со второй группой крови с помощью здорового образа жизни.

Носители же первой группы крови попадают в группу риска, подобно людям со второй группой крови, ведя нездоровый образ жизни: злоупотребляя курением, алкоголем, вредной едой и медикаментами.

Названа группа крови, неуязвимая для рака

Названа группа крови, неуязвимая для рака

РИА Новости

Также ученые обнаружили, что обладатели III и IV групп крови находятся в группе риска появления онкологии поджелудочной железы. Люди с I группой крови, которые наименее подвержены раку, в свою очередь чаще страдают гастритом и язвенными болезнями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Европейского института онкологии в Милане обнаружили причину возникновения рака в человеческом организме.

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Темы
Борьба с онкологией онкология
Место
Швеция
Тег
рак
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