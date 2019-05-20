Названа диета, снижающая риск смерти от рака

Низкожировая диета способствует снижению риска смерти от рака молочной железы.

Об этом сказано в исследовании американских ученых, результаты которых обнародуют на собрании Американского общества клинической онкологии в Чикаго.

Исследование включало 48 835 женщин в возрасте от 50 до 79 лет без рака молочной железы. Оно проводилось в рамках Инициативы по охране здоровья женщин – глобального исследования по изучению влияния гормональной терапии, диеты и некоторых пищевых добавок на здоровье более 160 тысяч женщин в постменопаузе.

Участниц случайным образом распределили на две группы. Изначально треть калорий из их рационов приходилась на жиры. Цель первой группы заключалась в снижении потребления жиров до 20% (от общей суточной калорийности) и увеличении потребления фруктов, овощей и зерновых. Контрольная группа продолжала питаться привычным образом.

После окончания исследования (через 8,5 лет) частота новых случаев рака молочной железы в обеих группах была примерно одинаковой. Однако у женщин из первой группы, у которых в промежуточный период был диагностирован рак молочной железы, риск умереть от любой причины был ниже на 35% по сравнению контрольной группой.

Онкология

Ученые выяснили, что чем дольше женщины придерживались низкожировой диеты, тем ниже был риск смерти в течение периода исследования (хотя не все участницы смогли снизить потребление жиров до 20%). Даже через 20 лет после окончания исследования у этих женщин был более низкий риск смертности – на 15%, а риск умереть именно от рака молочной железы был на 21% ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчины в возрасте до 50 лет подвержены более высокому риску заболевания раком кишечника, нежели старшие поколения.

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