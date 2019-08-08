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/ Онкология

Названа диета, помогающая одолеть рак

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В профилактике лечения онкологических болезней может помочь употребление овощей и фруктов.

Такое питание способствует повышению эффективности химиотерапии и лучевой терапии при лечении рака. К данному выводу пришли ученые из США, передает Nature.

Из рациона мышей исключили вещество метионин, которое присутствует в белковых продуктах. Им не давали мясо, рыбу и молочные продукты.

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Выяснилось, что ограничение в рационе аминокислоты метионина положительно влияет на эффективность химиотерапии и лучевой терапии при лечении рака через контролируемые и воспроизводимые изменения одноуглеродного метаболизма.

Системный метаболизм улучшался и у людей при ограничении метионина. В это же время усиливался эффект препарата 5-фторурацила, который обладает противораковым действием.

Ранее ученые пришли к выводу, что причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53, который обычно останавливает рост и деление клетки при ее повреждении.

Диета при раке

Диета при раке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые сказали, как уберечься от рака легких.

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Тег
онкология
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