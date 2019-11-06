Названа болезнь, которая потом вызывает рак

Сахарный диабет 2-го типа очень часто стимулирует развитие рака.

Результаты соответствующего исследования опубликовал журнал Американского национального института онкологии, передает "МК".

В частности, выяснилось, что это заболевание может предшествовать раку поджелудочной железы. По мнению ученых, вероятность возникновения этого вида онкологии возрастает в 2 раза после того, как врачи определяют диабет.

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Сахарный диабет может вызвать рак Иллюстрация

В связи с этим специалисты, проводившие исследование, настаивают на систематических профосмотрах людей с диабетом 2-го типа. Раннее диагностирование онкозаболевания увеличивает шансы на успешное лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что правильно подобранный рацион может существенно снизить риск развития рака легких.

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