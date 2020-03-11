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/ Онкология

Назван витамин, убивающий рак

1.7т
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Витамин В12 запускает в организме процесс разрушения и гибели раковых клеток. Работает он вместе с противоопухолевым веществом.

Комбинация с В12 помогает запустить в раковых клетках окислительных процесс, сообщили биофизики РАН. Именно этот витамин усиливает агрессивное окисление в клетках диэтилдитиокарбаматом DDC, передает Biomolecules.

Противоопухолевые лекарства часто создают с тем расчетом, чтобы в раковых клетках включилась программа суицида, чтобы они умерли, не беспокоя окружающих. Оказалось, что витамин В12 вместе с DDC может убивать такие клетки, включая в них самоубийственную программу – параптоз.

Назван витамин, убивающий рак

Назван витамин, убивающий рак

Как сообщал OBOZREVATEL, пациенты с онкологией тяжелее переносят коронавирус.

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Автор
Анатолий Запорожский
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