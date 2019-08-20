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/ Онкология

Назван продукт, который спасает от рака

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Грецкие орехи оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника, защищают от язвенного колита, хронического воспалительного заболевания толстого кишечника, а также от некоторых форм рака.

К такому выводу пришли американские ученые из Коннектикутского и Техасского университетов. Они утверждают, что содержащиеся в орехе компоненты обладают широким спектром полезных свойств для здоровья и оказывают выраженные противовоспалительные и защитные действия, пишет Nutrients.

В ходе эксперимента на мышах выяснилось, что "ореховая диета" (14% в рационе, эквивалентно 20-25 г для человека) улучшала состояние животных: спустя две недели после ее начала у них восстанавливалась целостность слизистой оболочки толстого кишечника. У контрольной группы мышей, которые не получали грецких орехов, такого положительного эффекта не наблюдалось.

Лаборатория

Лаборатория

24 канал

"Даже самая низкая концентрация грецких орехов (3,5%) в рационе показала умеренное воздействие на степень снижения изъязвления толстой кишки. Но наиболее выраженным было защитное действие грецких орехов во время фазы выздоровления", - говорится в статье.

По сравнению с другими орехами грецкие орехи содержат самые высокие уровни омега-3 жирных кислот, большое количество фитохимических веществ, в том числе антиоксидантов. Кроме того, грецкие орехи являются богатым источником клетчатки (до 6,4%), которая поддерживает ремиссию заболевания у пациентов, страдающих воспалительным заболеванием кишечника.

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Таким образом, исследование показало, что благотворное влияние употребления грецкого ореха с пищей может быть обусловлено устойчивыми изменениями микросреды ткани, присутствующей в слизистой оболочке толстой кишки. Диета, обогащенная грецкими орехами, может улучшить общее метаболическое состояние толстой кишки до такой степени, что она будет способна противостоять ульцерогенным действиям при DSS-индуцированном повреждении.

Регулярное употребление грецкого ореха может улучшить липидный обмен и увеличить выработку антиоксидантов в толстой кишке, что в конечном итоге будет способствовать подавлению изъязвления слизистой оболочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкологии. Медики рекомендуют своевременно обращать на них внимание.

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