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/Онкология

Назван продукт, который предотвращает развитие рака 

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Употребление в пищу мякоти и косточек гранатов понижает вероятность развития рака, а также подавляет воспаления в кишечнике.

К такому выводу пришла группа биологов из Индии и США, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Наши коллеги раньше считали, что вещества, присутствующие в мякоти и косточках гранатов, просто подавляют воспаления. Мы выяснили, что на этом их польза не ограничивается", — заявил ученый Раджбир Сингх из университета Луисвилля (США).

Он отметил, что уже давно известно, что бактерии поглощают часть флавонолов, растительных сигнальных молекул и антиоксидантов, и превращают их в ряд других веществ.

Назван продукт, который предотвращает развитие рака 

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Опыты показали, что экстракт граната, "переваренный" бактериями, влиял на состав слизи, покрывающей стенки кишечника.

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Появляющееся в результате такого взаимодействия вещество защищало организм от проникновения токсинов и прочих чужеродных молекул из пищи, а также значительно снижало вероятность развития рака, добавляется в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о раке.

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