Назван популярный в Украине "убийца сорняков", вызывающий рак

В США суд признал, что гербицид Roundup на основе глифосата, немецкой компании Bayer привел к онкологическому заболеванию.

Суд в Сан-Франциско оешил, что именно это вещество способствовала развитию неходжкинских лимфом у жителя Калифорнии Эдвина Хардемана, передает ВВС.

При этом фармакологический концерн Bayer отрицал, что их продукт Roundup является канцерогенным. Однако состоится новый суд, где должны установить ответственность и размер компенсации, которую Bayer должен заплатить пострадавшему.

"Мы убеждены, что предоставим доказательства того, что действия Monsanto было правильным, и компания не должна нести ответственность за заболевания господина Хардемана", – заявили представители немецкой компании.

В Bayer "убеждены в том, что есть научные подтверждения того, что гербициды на основе глифосата не вызывают рак".

Добавим, что это лишь второе дело с 11200 судебных исков о вреде Roundup в США. Ранее житель Калифорнии получил 289 млн долларов компенсации после того, как суд присяжных установил, что Roundup вызвал у него рак. Позже сумму компенсации уменьшили до 78 млн долларов, а дело находится на стадии обжалования.

Отметим, что данным гербицидом обрабатывают сорняки и в Украине.

Гербицид Roundup

Глифосат был представлен компанией Monsanto в 1974 году, срок действия патента на молекулу глифосата закончился в 2000 году, и теперь это химическое вещество продают различные производители. В США он входит в состав более 750 продуктов.

В 2015 году Международное агентство по изучению рака и агентство рака в составе Всемирной организации здравоохранения ООН пришли к выводу, что глифосат является "вероятно канцерогенным для человека".

Как сообщал OBOZREVATEL, названо вещество убивающее "неуязвимый" рак.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал