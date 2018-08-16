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Назван популярный в Украине овощ, спасающий от рака

39.7тЧитать новость на украинском

Химические вещества, содержащиеся в капусте и брокколи, поддерживают работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и предотвращают колоректальный рак.

К такому выводу пришли ученые Института Фрэнсиса Крика в Великобритании. Они продемонстрировали, что у мышей, питающихся кормом с высоким содержанием индол-3-карбинола, реже воспалялся кишечник и развивались злокачественные опухоли, сообщает "Лента.ру".

По словам ученых, результаты исследования доказывают, что рак толстой кишки является болезнью, развивающейся из-за несоблюдения здоровой диеты и распространяющейся благодаря популярности западного типа питания. В будущем исследователи планируют доказать пользу богатых индолом-3-карбинолом овощей для борьбы с опухолями.

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Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
Украина
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