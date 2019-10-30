Назван набор продуктов, защищающий от рака

Правильно подобранный рацион может существенно снизить риск развития рака легких .

К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта (США), пишет "Медикфорум".

Отмечается, что они проанализировали данные 1,4 млн взрослых людей. Их анкеты поделили на несколько групп. Выяснилось, что те, кто употреблял большое количество продуктов, богатых клетчаткой, а также натуральные йогурты, реже страдали от онкологии легких.

Правильно подобранный рацион может уберечь от рака

У них риск развития рака легких снижался на 33% по сравнению с теми, кто не имел в рационе йогурты и клетчатку.

"Защитный эффект может быть связан с наличием в этих продуктах пребиотиков. Эти вещества не усваиваются организмом, однако эффективно стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике", — пояснили ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики доказали, что употребление ряда продуктов может защитить организм от возможности развития рака.

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