Регулярная физическая активность является надежным способом предотвратить преждевременную смерть, связанную с раком, болезнями сердца и другими причинами.

К такому выводу пришли ученые Университета А-Корунья в Испании, передает EurekAlert! В исследовании приняли участие более 4700 женщин.

Новости Названа неизвестная ранее причина рака

За четыре года исследований от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 345 человек, 164 человека – от рака и еще 203 по другим причинам. У женщин с плохим уровнем физической подготовки годовой уровень смертности был в четыре раза выше, чем у остальных. Он составил 2,2 % к 0,6%. Годовой уровень смертности от рака оказался в два раза выше.

Назван эффективный способ спастись от рака

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что любимые продукты оказались причиной рака и цирроза.

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