Найдено вещество, что замедляет рак молочной железы

Ученые из США нашли новые лекарственные соединения, которые борются с метастазами и тем самым замедляют рост раковых клеток.

Как пишет Medical Express, новые соединения подавляют рост опухолей в клетках организма. Исследования были проведены на лабораторных мышах.

Отмечается, что FOXM1 является природным белком, который увеличивает экспрессию генов, которые важны для развития клеток.

"FOXM1 является ключевым фактором, который делает рак молочной железы и многие другие виды рака более агрессивными и более сложными для лечения. Поскольку он является основным регулятором роста рака и метастазирования, существует большой интерес к разработке соединений, которые были бы эффективны для его блокирования", – сообщила профессор молекулярной и интегративной физиологии Университета Иллинойса Бенита Катценелленбоген.

Отмечается, что ранее не было создано ни одного успешного лекарственного средства для снижения воздействия FOXM1.

"Есть сообщения о других ингибиторах FOXM1, но они, как правило, менее эффективны и плохо работают в организме. Наши соединения обладают хорошей противоопухолевой активностью на животных моделях. Они ведут себя хорошо in vivo и имеют длительный период полураспада в крови. Некоторые из них хорошо работают при пероральном приеме, то есть в виде таблеток", – пояснил профессор химии Джон Катценелленбоген.

Онкология

Команда ученых создали те соединения, что уменьшали развитие клеток рака молочной железы. После исследователи модифицировала соединения для усиления их ингибирования FOXM1 и увеличения их клеточной активности. Три из протестированных соединений показали лучшие результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что физические упражнения помогают снизить риск развития семи видов злокачественных опухолей.

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