Главная Новости
МоваЯзык
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Онкология

Найдено вещество, что замедляет рак молочной железы

782
Читать материал на украинском

Ученые из США нашли новые лекарственные соединения, которые борются с метастазами и тем самым замедляют рост раковых клеток.

Как пишет Medical Express, новые соединения подавляют рост опухолей в клетках организма. Исследования были проведены на лабораторных мышах.

Отмечается, что FOXM1 является природным белком, который увеличивает экспрессию генов, которые важны для развития клеток.

Новости
Названы семь специй, который спасут от рака желудка

"FOXM1 является ключевым фактором, который делает рак молочной железы и многие другие виды рака более агрессивными и более сложными для лечения. Поскольку он является основным регулятором роста рака и метастазирования, существует большой интерес к разработке соединений, которые были бы эффективны для его блокирования", – сообщила профессор молекулярной и интегративной физиологии Университета Иллинойса Бенита Катценелленбоген.

Отмечается, что ранее не было создано ни одного успешного лекарственного средства для снижения воздействия FOXM1.

"Есть сообщения о других ингибиторах FOXM1, но они, как правило, менее эффективны и плохо работают в организме. Наши соединения обладают хорошей противоопухолевой активностью на животных моделях. Они ведут себя хорошо in vivo и имеют длительный период полураспада в крови. Некоторые из них хорошо работают при пероральном приеме, то есть в виде таблеток", – пояснил профессор химии Джон Катценелленбоген.

Онкология

Онкология

Команда ученых создали те соединения, что уменьшали развитие клеток рака молочной железы. После исследователи модифицировала соединения для усиления их ингибирования FOXM1 и увеличения их клеточной активности. Три из протестированных соединений показали лучшие результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что физические упражнения помогают снизить риск развития семи видов злокачественных опухолей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Тимур Григоренко
Место
США
Теги
рак как лечить рак лечение рака
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости