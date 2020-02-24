Найдено новое лекарство от рака

Ученые разработали новые химические препараты от онкологических заболеваний, в состав которых входит золото.

Соответствующие результаты исследования обнародованы в статье журнала Angewandte Chemie, где уточняется, что новые препараты будут менее токсичными, передает New Medical.

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Разработкой лекарства от рака занимались ученые из университета Эдинбурга. Исследователи использовали золотую пыль и наночастицы серебра. Применение частиц металлов для лечения других заболеваний уже использовалось когда-то, но в области онкологии такой случай будет первым.

Уточняется, что наночастицы служат средством для удаления опухоли и выступают ориентиром для других препаратов, притягивая их в место новообразований. Также они будут помогать доставлять лечебные компоненты по назначению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранними симптомами рака могут быть практически любые беспричинные изменения в работе организма.

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