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/ Онкология

Найдено новое лекарство от рака

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Ученые разработали новые химические препараты от онкологических заболеваний, в состав которых входит золото.

Соответствующие результаты исследования обнародованы в статье журнала Angewandte Chemie, где уточняется, что новые препараты будут менее токсичными, передает New Medical.

Найдено новое лекарство от рака

Pixabay

Разработкой лекарства от рака занимались ученые из университета Эдинбурга. Исследователи использовали золотую пыль и наночастицы серебра. Применение частиц металлов для лечения других заболеваний уже использовалось когда-то, но в области онкологии такой случай будет первым.

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Уточняется, что наночастицы служат средством для удаления опухоли и выступают ориентиром для других препаратов, притягивая их в место новообразований. Также они будут помогать доставлять лечебные компоненты по назначению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранними симптомами рака могут быть практически любые беспричинные изменения в работе организма.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
исследование рак
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