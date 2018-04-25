Найдено эффективное лекарство против агрессивного рака

Японские ученые из Института физико-химических исследований RIKEN нашли новое эффективное средство от гепатоцеллюлярной карциномы — наиболее распространенной и агрессивной формы рака печени, которая часто становится неизлечимой.

В частности, они обнаружили, что химическое соединение на основе витамина А предотвращает рецидив, пишет "Лента.ру".Специалисты выяснили, что ациклический ретиноид уменьшает в клетках печени экспрессию гена MYCN, который способствует развитию опухолей и связан с неблагоприятным прогнозом.

Ученые взяли биопсию тканей печени у больных раком пациентов, которые принимали высокие дозы ациклического ретиноида (600 миллиграмм в сутки) после хирургической операции. Оказалось, что препарат уменьшал количество стволовых клеток печени, в которых, кроме синтеза MYCN, вырабатывается также молекула адгезии эпителиальных клеток (EpCAM). EpCAM играет важную роль в канцерогенезе и образовании метастаз.

Исследователи уже приступили к клиническим испытаниям ациклического ретиноида с участием людей.

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