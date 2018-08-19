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Найдена уникальная молекула для борьбы с раком

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Ученые открыли новый класс молекул, способных ускорить разработку универсальной вакцины от рака.

Новый класс неоантигенов обнаружила команда под руководством онколога Элизера Ван Аллена из Института рака "Дана-Фарбер". Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Biotechnology, передает Naked-science.

Ученые разработали и применили алгоритм, способный определить интроны (сегментов некодирующих ДНК в генах) среди 48 больных меланомой, которых лечили противораковой иммунотерапией.

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Сегменты были включены в анализ, после чего команда удвоила количество неоантигенов. Выяснилось, что новые пептиды связываются с молекулой, известной, как MHC класса I. Поясняется, что это первый шаг к распознанию иммунной системой.

Исследователи изучили, насколько терапия была успешной в лечении опухолей с повышенным числом удерживаемых интронных неоантигенов. Большинство неоантигенов никак не влияли на лучший исход лечения.

Опухоли, не реагировавшие на терапию ингибиторами контрольных точек, показали повышающую регуляцию генов, которые отвечали за клеточный цикл. Препараты, нацеленные на них, могут повышать эффективность терапии ингибиторами контрольных точек. Это указывает на связь между присутствием удерживаемых интронных неоантигенов и потенциально эффективными комбинированными терапиями.

По мнению ученых, эта связь требует дальнейшего изучения. Они также планируют сосредоточиться на определении дополнительных новых классов неоантигенов для разработки антираковых вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что псевдоген у слонов способен уничтожать дефектные клетки и предотвратить развитие рака.

Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Темы
Исследование ученыхЗдоровье
Объект
рак
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