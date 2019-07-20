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/ Онкология

Найдена связь между раком и разбитым из-за любви сердцем

2.4т Читать материал на украинском

Так называемый синдром такоцубо или "синдром разбитого сердца" связан с развитием онкологии.

К такому выводу пришли американские кардиологи, пишет "Российская газета". Они провели исследование с 1600 добровольцами и выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.

Такоцубо представляет собой острый синдром сердечной недостаточности. Ему часто предшествует эмоциональный или физический стресс, вызванный как печальными событиями в жизни (например, потерей близкого человека), так и чрезмерной радостью - свадьбой, внезапной победой и так далее.

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Причины возникновения рака

Причины возникновения рака

Иллюстрация

Часто этот синдром напоминает сердечный приступ. Та же жгучая боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Швеции выявили, носители какой группы крови наиболее подвержены риску раковых заболеваний и наоборот.

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Темы
Борьба с онкологией онкология
Теги
как лечить рак лечение рака
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