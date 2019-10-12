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/ Онкология

Найден способ побороть особо опасный рак

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Уникальный тип иммунных клеток в тканях молочной железы человека способен помочь человеку победить рак груди.

К такому выводу пришли ученые Института Фрэнсиса Крика и Королевского колледжа Лондона. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи выявили специфический подтип гамма-дельта-Т-клеток, чье присутствие связано с ремиссией у больных с трижды негативным раком грудной железы. Гамма-дельта-Т-клетки являются специализированными клетками, которых изначально находили в кишечнике и коже человека.

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Данное открытие поможет разработать новые способы, которые увеличат шансы на выживание и выздоровление больных раком. К тому же, по словам ученых, можно искусственно стимулировать выработку гамма-дельта-Т-клеток для борьбы с опухолями либо пересаживать их из тканей донора.

Найден способ побороть особо опасный рак

Найден способ побороть особо опасный рак

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли способ быстрого лечения рака.

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