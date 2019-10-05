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/ Онкология

Найден способ быстрого лечения рака

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Для быстрого и эффективного лечения рака необходимо одновременное подавление hTERT (теломеразная обратная транскриптаза человека) и способности теломеразы удлинять кончики хромосом.

К такому выводу пришли ученые Детского медицинского исследовательского института в Австралии. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Согласно исследованию, hTERT усиливает активность белков, защищающих ДНК раковых клеток. При этом основной функцией теломеразы является удлинение теломер — концевых участков хромосом, которые защищают ДНК от повреждений, вызванных репликацией генетического материала при делении клетки. С каждым делением длина теломер сокращается.

Ученые узнали, что подавление одной лишь теломеразы оказалось неэффективным способом борьбы с опухолями поскольку клетки должны пройти много циклов деления, прежде чем теломеры окажутся достаточно истощены.

Развитие рака

Развитие рака

medicalxpress.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые развенчали популярный миф о раке и старении.

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лечение рака
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