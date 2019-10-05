Найден способ быстрого лечения рака

Для быстрого и эффективного лечения рака необходимо одновременное подавление hTERT (теломеразная обратная транскриптаза человека) и способности теломеразы удлинять кончики хромосом.
К такому выводу пришли ученые Детского медицинского исследовательского института в Австралии. Об этом сообщает MedicalXpress.
Согласно исследованию, hTERT усиливает активность белков, защищающих ДНК раковых клеток. При этом основной функцией теломеразы является удлинение теломер — концевых участков хромосом, которые защищают ДНК от повреждений, вызванных репликацией генетического материала при делении клетки. С каждым делением длина теломер сокращается.
Ученые узнали, что подавление одной лишь теломеразы оказалось неэффективным способом борьбы с опухолями поскольку клетки должны пройти много циклов деления, прежде чем теломеры окажутся достаточно истощены.
Развитие рака
medicalxpress.com
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