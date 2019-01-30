Найден сенсационный способ защититься от рака: что известно

Международная группа ученых нашла способ реактивировать Т-клетки, которые были истощены в борьбе с раковой опухолью.

Одной из причин, из-за которых иммунная система человека не способна справиться с раком, является то, что лимфоциты теряют энергию при атаке на злокачественные клетки, пишет MedicalXpress.

Это происходит из-за того, что новообразование эффективнее поглощает глюкозу, лишая Т-клетки ресурсов. Иммунитет какое-то время сражается с опухолью, однако затем перестает это делать, позволяя ей расти дальше.

Исследователи выяснили, что причиной истощения лимфоцитов является снижение в них количества энолазы 1 — фермента, играющего роль в гликолизе, то есть процессе окисления глюкозы.

MedicalXpress

В результате наблюдается десятикратное уменьшение темпов окислительного фосфорилирования, при котором энергия запасается в виде молекул АТФ. Чтобы избежать этого, ученые заставили клетки поглощать пируват — конечный продукт гликолиза. Это привело к росту энергии в лимфоцитах и их активации.

На основе результатов исследования ученые создали комбинированный препарат из ингибиторов контрольных точек (веществ, отменяющих подавление иммунитета), который протестировали на мышах. У животных наблюдалась активация лимфоцитов и замедление роста опухоли.

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