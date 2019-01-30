Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Онкология

Найден сенсационный способ защититься от рака: что известно

419Читать материал на украинском

Международная группа ученых нашла способ реактивировать Т-клетки, которые были истощены в борьбе с раковой опухолью.

Одной из причин, из-за которых иммунная система человека не способна справиться с раком, является то, что лимфоциты теряют энергию при атаке на злокачественные клетки, пишет MedicalXpress.

Это происходит из-за того, что новообразование эффективнее поглощает глюкозу, лишая Т-клетки ресурсов. Иммунитет какое-то время сражается с опухолью, однако затем перестает это делать, позволяя ей расти дальше.

Исследователи выяснили, что причиной истощения лимфоцитов является снижение в них количества энолазы 1 — фермента, играющего роль в гликолизе, то есть процессе окисления глюкозы.

Найден сенсационный способ защититься от рака: что известно

MedicalXpress

В результате наблюдается десятикратное уменьшение темпов окислительного фосфорилирования, при котором энергия запасается в виде молекул АТФ. Чтобы избежать этого, ученые заставили клетки поглощать пируват — конечный продукт гликолиза. Это привело к росту энергии в лимфоцитах и их активации.

Новости
Рак можно ''выключить'': ученые создали чудо-препарат

На основе результатов исследования ученые создали комбинированный препарат из ингибиторов контрольных точек (веществ, отменяющих подавление иммунитета), который протестировали на мышах. У животных наблюдалась активация лимфоцитов и замедление роста опухоли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Стэнфорда разработали новый метод рентгенотерапии онкологических заболеваний, при котором сеанс облучения сокращается с нескольких минут до нескольких секунд.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины