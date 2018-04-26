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Онкология

Найден еще один способ побороть неизлечимый рак

2.3тЧитать новость на украинском

Американские ученые нашли способ активировать иммунную систему для борьбы со злокачественными опухолями, которые почти не поддаются лечению.

Так, они выяснили, что снижение активности специфического мембранного белка — калиевого канала KCa3.1 — в опухолях происходит из-за аденозина — соединения, которое в патологических тканях накапливается в больших количествах. Аденозин является супрессором иммунной системы, однако специалисты доказали, что подавление лимфоцитов происходит опосредованно, через мембранный белок, а не через какой-либо сигнальный путь, пишет "Лента.ру".

Оказалось, что они препятствует проникновению в новообразование цитотоксических Т-лимфоцитов (Т-киллеров) — клеток, которые уничтожают поврежденные или злокачественные клетки организма.

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Ученые полагают, что препарат, который восстанавливает проходимость KCa3.1, поможет, в свою очередь, Т-киллерам попасть в опухоль, несмотря на присутствие аденозина. В сочетании с иммуномодуляторами такая терапия будет эффективной в борьбе с невосприимчивым к лимфоцитам раком.

Как сообщал "Обозреватель", швейцарские ученые сумели создать специальную татуировку, которая поможет определить рак на ранней стадии.

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Темы
онкологияБорьба с онкологией
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