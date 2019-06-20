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/Онкология

Находит и убивает: ученые протестировали новый метод борьбы с раком

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Ученые использовали лазеры для ранней диагностики рака и оценки возможного рецидива заболевания.

Технология Cytophone обладает чувствительностью, которая в 1000 раз выше, чем у современных технологий. Результаты исследования по тестированию нового устройства опубликованы в Science Translational Medicine. Об этом сообщается на сайте швейцарской организации The World Economic Forum.

Основной целью устройства является нахождение и уничтожение опухолевых клеток до того, как они метастазируют и распространятся по организму.

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Разработанный фотоакустический метод может быть использован непосредственно при меланоме, он позволит выявить даже небольшое количество раковых клеток, а также уничтожить их с помощью лазерных импульсов.

Технология имеет терапевтический потенциал, она неинвазивна и позволяет убивать злокачественные клетки в режиме реального времени.

Технология Cytophone

Технология Cytophone

Фото автора исследования Екатерины Галанжы

Метастазирование - процесс образования вторичных опухолей путем распространения по организму клеток первичной опухоли черех кровеносную и лимфатическую систему.

Ранее MedOboz писал, что ученые из Сингапура обнаружили пять растений из Юго-Восточной Азии, которые имеют противораковые свойства.

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Тема
онкология
Место
США
Тег
онкология
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