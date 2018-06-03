Минздрав взял ответственность за заявление зама Супрун

Министерство здравоохранения Украины заявило, что обеспокоено "распространением отрывков выступления" заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Речь идет об этом заявлении, сделанном замом Уляны Супрун во время выступления в Счетной палате Украины во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан Украины за рубежом: "Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке – 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!" - заявил Линчевский.

Пресс-служба же МОЗ утверждает, что эти слова вырвали из общего контекста диалога со Счетной палатой Украины.

"Заместитель министра Александр Линчевский приносит извинения за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованные при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали СМИ, политиков и других граждан Украины предотвратить дальнейшие манипуляции.

В Минздраве подчеркнули, что некорректным является и предположение относительно высокого уровня смертности (25%) среди пациентов, которых направляли на лечение за границу.

"Поскольку все пациенты в рамках этой программы находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии здоровья, прогнозирования успешности трансплантации и вероятности наступления рецидива затруднено и зависит, в том числе, и от качества обеспечения послеоперационного периода после возвращения в Украину. Все эти случаи имеют высокие риски, следовательно, доля случаев с ремиссией на уровне 75% является высоким результатом для подобной программы", - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".