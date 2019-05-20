Мать увидела рак у дочери по фото ее глаз

Мама обратила внимание на странное "призрачное" белое свечение в глазу дочки на фотографии и забила тревогу. После обследования выяснилось, что у девочки агрессивный рак глаза – ретинобластома.

Пятилетней Изабель Перрен из Квинсленда поставили диагноз ретинобластома, и ей пришлось удалить глаз. Но врачи отмечают, что благодаря своевременному обращению за помощью, лечение было успешным.

Изабель Перрен

Мама Изабель - Келли Перрен - говорит, что она заволновалась после того, как заметила на фото со вспышкой светлое пятно на зрачке дочки. При этом на фотографиях без вспышки ничего особенного видно не было.

Изабель Перрен

Изабель Перрен

На самом деле у девочки обнаружились множественные опухоли в обоих глазах, и ее левый глаз заменили протезом.

Несмотря на то, что пришлось пережить их семье, Келли Перрен с гордостью сказала: "Дочка умеет читать, она умеет писать, и она все еще может учиться".

Келли Перрен с дочкой Изабель

Ретинобластому бывает трудно обнаружить, но эксперты отмечают, что благодаря фотографиям со вспышкой можно заподозрить наличие болезни на самых ранних стадиях, так как вспышка "освещает опухоли", пишет The Sun.

Агрессивный рак глаз, как правило, поражает детей в возрасте до пяти лет, но современная медицина может гарантировать излечение 9 пациентам из 10.

"Эту болезнь необходимо диагностировать как можно раньше. Опухоль может увеличиваться в размерах вдвое очень быстро. У некоторых детей из-за такого вида рака развивается косоглазие", - сказала доктор Джейн Камулья.

Мама спасенной девочки призывает родителей быть более внимательными и незамедлительно реагировать, если появились любые из признаков ретинобластомы.

"Не ждите, пока кто-нибудь другой заметит это, не тяните с диагностикой", - добавила Келли Перрен.

Ретинобластома развивается в светочувствительной оболочке глаза, называемой сетчаткой.

Часто болезнь является унаследованной, но бывает, что этот вид рака развивается из-за мутаций гена плода на ранних стадиях развития в утробе матери.

Основные признаки, при которых следует обратится за медицинской помощью:

- Косоглазие;

- Светлые отражающие блики в зрачке, особенно на фотографиях со вспышкой.

Помните, что здоровый глаз при вспышке на фото выглядит красным, а не белым.

У ребенка с ретинобластомой ухудшается зрение, в некоторых случаях глаз может быть красным и воспаленным.

Эксперты говорят, что многие родители не знают, что косоглазие является симптомом смертельного рака глаза.

"В Великобритании у одного ребенка в неделю диагностируется ретинобластома, это около 50 случаев в год, это очень редкая болезнь. В большинстве случаев причиной косоглазия является не рак", - отметил главный исполнительный директор Детского фонда по борьбе с онкологическими заболеваниями Патрик Тонкс.

"Однако мы призываем родителей все же показать ребенка врачу, если у него есть косоглазие или какие-либо другие проблемы с глазами, это необходимо, чтобы исключить что-либо серьезное", - добавил Тонкс.

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