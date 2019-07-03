Летнее барбекю: ученые рассказали о вреде жареного мяса

Приготовление мяса на гриле может повысить риски развития рака.

Специалисты изАмериканского института исследования рака объясняют это образованием веществ, которые образуются при приготовлении продукта таким способом, сообщает La Repubblica.

Их беспокойство экспертов связано с полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ) и гетероциклическими аминами (ГЦА).

Так, ПАУ образуются, когда сжигается любой тип органического вещества, главным образом жира, который выделяется из мяса при жарке. Вкусную и хрустящую корочку обеспечивают ГЦА, которые образуются во время приготовления мяса, птицы и рыбы при высоких температурах. Эти соединения являются потенциальными канцерогенами.

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Они предупреждают, что мариновать продукты нужно в холодильнике с вином, потому что это создает защитный барьер вокруг мяса, и использовать специи, поскольку они богаты антиоксидантами, которые защищают от токсических веществ.

Ранее MedOboz писал, что ученые обнаружили в мясе, рыбе и шоколаде полифторалкильные вещества, которые связаны с раком почек, осложнениями при беременности и высоким уровнем холестерина в крови.

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