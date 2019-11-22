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/ Онкология

"Наживаются на вас!" Победившая рак Соколова развенчала миф о легализации марихуаны в Украине

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Журналистка Янина Соколова, которая поборола рак, выступила за легализацию медицинской марихуаны в Украине.

О важности принятия в стране соответствующего закона она рассказала в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера" в пятницу, 22 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Женщина принесла с собой каннабисную электронную сигарету, которая стоит, по ее словам, 25 долларов.

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Легализация марихуаны в Украине: в Раде анонсировали прорыв

Янина Соколова

Янина Соколова

Скрин видео

Журналистка подчеркнула, что медицинская марихуана "никак не связана с негативно разрекламированными в обществе" моментами. Эти наркотики могут обезболить больных на онкологию, аутистов, тяжело раненных, к примеру, после ампутаций, военных.

"В Украине нет доступа к медицинскому каннабису. Перед вами человек, который за этот год пережил рак, у меня было четыре химиотерапии, я знаю, что я говорю и что это за боль", – сказала Соколова.

"Обезболивание может облегчить больным жизни, кроме того, это очень дешево", – добавила она, указав на огромную коррупцию в этой сфере, на которой наживаются, в частности, руководители крупных предприятий по производству медикаментов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Здоровье
Персоны
Савик Шустер Янина Соколова
Место
Украина
Теги
рак марихуана видео
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