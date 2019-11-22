"Наживаются на вас!" Победившая рак Соколова развенчала миф о легализации марихуаны в Украине

Журналистка Янина Соколова, которая поборола рак, выступила за легализацию медицинской марихуаны в Украине.
О важности принятия в стране соответствующего закона она рассказала в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера" в пятницу, 22 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Женщина принесла с собой каннабисную электронную сигарету, которая стоит, по ее словам, 25 долларов.
Янина Соколова
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Журналистка подчеркнула, что медицинская марихуана "никак не связана с негативно разрекламированными в обществе" моментами. Эти наркотики могут обезболить больных на онкологию, аутистов, тяжело раненных, к примеру, после ампутаций, военных.
"В Украине нет доступа к медицинскому каннабису. Перед вами человек, который за этот год пережил рак, у меня было четыре химиотерапии, я знаю, что я говорю и что это за боль", – сказала Соколова.
"Обезболивание может облегчить больным жизни, кроме того, это очень дешево", – добавила она, указав на огромную коррупцию в этой сфере, на которой наживаются, в частности, руководители крупных предприятий по производству медикаментов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Верховной Рады по правам человека поддержал законопроект о легализации медицинской марихуаны.
Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала легализировать марихуану в медицинских целях.
Кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко пояснил, что доступ к наркотику будут иметь только тяжелобольные люди под жестким контролем врачей и правоохранителей.
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