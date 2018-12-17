Даже шеллак и сало вызывают рак — онколог

Можно ли вылечить рак, когда нужно обращаться к врачу, чтобы вовремя обнаружить проблему, почему возникает эта страшная болезнь и можно ли защититься от онкологии?

Обо всем этом OBOZREVATEL поговорил с нейрохирургом и онкологом, ассистентом кафедры нейрохирургии Национальной академии последипломного образования им. Шупика Антоном Шкиряком.

- Антон Антонович, существует мнение, что рак можно вылечить, если выявить его на первых стадия. В тоже время говорят, что эта болезнь начинает развиваться бессимптомно. То есть человек не чувствует боли и ему ничего не мешает. До тех пор пока не станет поздно. Что нужно сделать каждому из нас, чтобы выявить болезнь на первой стадии, какие существуют анализы, методы проверки?

- В современном мире лечение и излечение рака на первых стадиях болезни абсолютно возможно, и мы этого достигли, даже в Украине.

На первой стадии мы можем победить рак. Реальная борьба онколога с раком происходит на 3 и 4 стадиях

Нужно не забывать, что украинцы брошены один на один с этой болезнью, потому что нет достаточного финансирования. Сегодня, когда врач выставляет среднестатистическому пациенту диагноз рак, для него это практически приговор. Так как финансово лечение этого недуга далеко не всем "по карману". И только в том случае, когда человек является бизнесменом, он может себе позволить самое современное (то есть эффективное) медикаментозное, микрохирургическое, таргетное (прицельное — Ред.) лечение, которое позволит достигнуть успеха под названием "выздоровление".

Врач Антон Шкиряк

Как выявить рак на ранних стадиях? Сложно. На сегодняшний день в Украине абсолютно отсутствует реальная скрининговая национальная программа.

В метро я могу стоять рядом с человеком, который даже не подозревает о том, что у него уже 4 стадия рака

Потому что нет госпрограммы, которая бы предписывала каждому украинцу в определенное время в соответствии с национальной статистикой и мировыми стандартами и протоколами обязательно пройти консультацию у семейного врача, и если нужно в специалиста узкого профиля, к примеру, онколога.

Есть два типа раннего выявления болезни. Первый – скрининг. Когда человек, не имея никаких жалоб, обращается к врачу, говорит, что я хочу сделать "технический осмотр" своего здоровья. Онкологический скрининг включает в себя: клинический осмотр, анализ крови, включая онкомаркеры, инструментальные обследование (УЗИ, компьютерная и магнитно-резонансная томография, гастроскопия, колоноскопия). У женщин дополнительно — маммография и кольпоскопия, так как в раке молочной железы и шейки матки мы, к сожалению, "лидеры" в Европе.

Все эти исследование у нас доступны и делаются очень качественно. Вопрос только в одном – придет ли пациент просто так проверить свое здоровье, и сможет ли себе позволить финансово? Или дождется первых симптомов. Тут уже мы говорим о втором типе выявления болезни – ранняя диагностика. Когда у человека возникают первые симптомы – к примеру, боль в боку, и он сразу решает сходить к врачу.

К сожалению, среднестатистический украинец, согласно последним социологическим исследованиям, ставит свое здоровье на 5-е, а в некоторых регионах Украины даже на 8-е место в списке приоритетов. Ну, а на первых местах: бизнес, семья, карьера, дом, религия, автомобиль.

Хотя украинцы очень часто говорят тосты и желают здоровья. Но одно дело желать здоровья, а другое – следить за ним.

Граждане нашей страны тратят миллионы долларов на вредную еду, на курение, на алкоголь, но в тоже время лечиться хотят абсолютно бесплатно. Это невозможно в современном мире

Если вас лечат, значит, за это кто-то заплатил: государство, страховая, родственники, волонтеры или вы сами.

К сожалению, я как онколог наблюдаю общенациональную проблему, тянущуюся со времен "советов", под названием "не пойду к врачу, а то найдут еще что-нибудь".

Наша трагедия в том, что в 60-70% случаев пациент приходит уже с серьезными жалобами, чаще с вторичными поражениями, когда опухоль уже дала метастазы. Человек жалуется на боль в спине, не зная, что у него рак легкого, потому что метастаз уже в позвоночнике. И тут человек слышит ужасный диагноз – у вас 4 стадия рака. Как сказать человеку, что возможно следующий Новый год он может и не встретить?!

Конечно, никто так прямо не говорит пациенту, я так точно. Врач — не Бог, и жизнью не распоряжается. Но учитывая мировую статистику, собственный опыт, существующие методы лечения в мире, врач понимает, сколько может прожить человек с той или иной опухолью.

Но беда в том, что ты понимаешь, что эта опухоль лечится. Ты видишь, что можешь человеку помочь, назначаешь тактику лечения согласно мировым протоколам, знаешь, что будет классный эффект, а пациент не имеет денег даже на МРТ. А когда в аптеке ему скажут 100-200 тыс. грн за химиотерапию, он просто расплачется, как и его врач, который хотел бы его спасти, но не может... И такой плач пациента, к сожалению, я в своем кабинете видел не единожды.

За 27 лет независимости у нас поменялось 22 министра здравоохранения! Двадцать два! Но никто так и не смог сделать того, чтобы каждый человек мог получить одинаково качественную терапию, не зависимо от того, где они живет и как он живет. При всем уважении, но у нас на периферии иногда есть врачи, которые пользуются стандартами 80-х, и это не только из-за незнания английского или отсутствия желания и возможности усовершенствоваться как специалист, а и отчасти из-за отсутствия современного оборудования для лечения рака. Поэтому там могут лечить, как 30-40 лет назад.

- Первый врач, к которому мы обращаемся со своими жалобами — обычный терапевт, семейный доктор. Можете сказать по вашему опыту, способны ли наши семейные врачи на первой стадии заметить серьезную проблему и направить пациента к нужному специалисту-онкологу? Много у вас таких случаев было?

- У меня немного таких случаев. Но я уверен, что наши терапевты — хорошие специалисты, и эта статистика улучшится. Нужно понимать, что главная задача семейного врача — быть менеджером здоровья вашей семьи. Он должен управлять вашим здоровьем, и если нужно, направлять вас на "ремонт". Если у вас есть жалобы, то семейный врач должен направить вас на диагностику, а затем — к узкому специалисту. На этом его задача заканчивается. Если он все сделал правильно — честь ему и хвала. Но были случаи, когда отправляли пациента к неврологу без диагностики. Потому что нет в районе ни КТ, ни МРТ.

У меня был не один случай, когда долго лечили безобидные патологии, а у пациента постепенно, но уверенно развивался онкологический процесс

Потому что никому в голову не пришло осмотреть его детально, собрать семейный анамнез, сделать анализ на онкомаркеры. И все это привело к тому, что пациент слышит от онколога, что у него рак легких, а его лечили от межреберной невралгии.

- Кстати, статистика говорит о том, что случаев онкологических заболеваний у нас становится все больше. Несмотря на то, что мы изобретаем все новые и новые методы лечения.

- Ну мы не очень-то и изобретаем. Изобретения нуждаются в серьезном подходе к науке и финансировании. Это не про нас пока что. Статистика онкологии увеличилась не потому, что ее стало больше, хотя это тоже, а потому что мы начали ее выявлять чаще. Сознание среднего класса украинцев стало лучше, люди все-таки постепенно, но уделяют внимание своему здоровью.

К сожалению, я не помню случая за 12 лет практики, когда пациент из сельской местности пришел ко мне с первой стадией рака. Болит — пошел банки поставил, намазал, сходил к мануальному терапевту или к бабке-гадалке и на этом все закончилось. А болезнь прогрессирует, и ошибок человека не прощает.

В Европе не лучше выявляют онкологию. Но там страны сурового режима, в хорошем понимании этого слова. Ты имеешь страховку, согласно ей, ты имеешь обязанности перед своей компанией. Тебе четко предписано, что ты должен пройти обследование в такой-то период. Если не проходишь, то на следующий год твоя страховка стоит дороже. Поэтому люди там строго это делают, они умеют считать деньги. И когда обнаруживается опухоль на первой стадии, конечно, остановить процесс намного проще, чем когда она распространена по всему организму.

- Есть версия, что рак первоначально — это тоненькая пленочка, где-то под кожей или на слизистой оболочке органа. И выявить ее невозможно. А вот когда из нее начинает развиваться опухоль, то уже все равно 1 это стадия или 3, она уже успела прорасти в организм, и что не делай, болезнь уже победит. Так ли это?

- Те, кто это говорит, ошибается. Никакой пленочки нет. Суть роста опухоли — это атипия клетки того или иного органа. Есть факторы, которые определяют жизненный цикл клетки, ее рождение, жизнь и смерть. И эти факторы, которые отвечают за ядерную информацию, за энергию, ее деление имеют четкий алгоритм работы. Когда этот алгоритм сбивается, тогда и вырастает нетипичная для этого участка клетка или ткань. Вот с этого момента мы говорим о том, что опухоль начала расти. Увидеть эту клетку невозможно, но обнаружить можно с помощью биологических онкомаркеров. Они обнаруживают специфические белки, которые выделяет опухоль.

- Если честно, вы как врач верите в то, что рак можно вылечить?

- Я могу показать вам сотни снимков до и после. Где мы достигали не просто успеха, а вылечивали пациента на первой стадии. Это именно излечение.

- То есть человек далее будет спокойно жить и ничто его беспокоить не будет?

- Конечно. Повторюсь, реально онколог борется с 3-й и 4-й стадиями. Третья стадия – где-то мы побеждаем, где-то болезнь нас побеждает. А на четвертой стадии мы пытаемся максимально продолжить жизнь. И не просто жизнь, а качество жизни человека. Нивелировать страдания человека насколько это возможно. Но должен сказать, что и на 4 стадии иногда случаются невероятные вещи. Чудо и еще никто не отменял.

- Сейчас существуют некие прививки, которые способны защитить человека от некоторых видов рака. Насколько они эффективны?

- Прививки от рака на сегодня не существует. Но есть заболевания и факторы риска, которые могут вызвать онкологию, поэтому вакцинирование от этих болезней позволяет избежать некоторых видов рака. Например, гепатит. Это один из факторов, который дальше может вызвать у пациента онкологическое заболевание печени. Если вакцинироваться, то риск существенно снизится.

Известный препарат, который сейчас широко распространен в США, Гардасил. Это препарат, вакцина от папилломовируса человека (6, 11, 16, 18 тип), который показан девочкам после 14 лет. Доказано в клинических исследованиях, что он снижает риск, так как этот вирус – прямая причина возникновения рака шейки матки у женщин. У нас есть хронические, вирусные заболевания, которые могут быть предраковыми. Если мы их нивелируем, то у нас уменьшится шанс на то, что мы будем иметь ту или иную проблему после 50 лет.

За последние 15-20 лет рак существенно помолодел

Раньше рак был прерогативой людей за 50-60 лет. Теперь опухолевые процессы выявляем у 10-летних детей. Сложно сказать почему. Экологические факторы, стиль жизни, гиподинамия, вредные привычки родителей.

- Вот недавно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что рак шейки матки у женщин помолодел, потому что современные девочки рано вступают в половые отношения, соответственно рано получают вирус папилломы, способный привести к болезни. Вы согласны с этим?

- Папилломовирус – один из факторов, который вызывает рак шейки матки. Раннее половое созревание и отношения, это вопрос дискуссионный. Факт остается фактом, как только у девушки увеличивается титр папилломовируса, увеличивается и риск заболеть генитальными кондиломами, персистирующей инфекцией, другими поражениями влагалища, что может привести к раку шейки матки в более зрелом возрасте. Это может произойти и в 25, 30, 35 лет.

- Наука уже пришла к единому мнению, что является основной причиной, вызывающей рак?

- Версий есть много, около 50. Это разные гуморальные, инфекционные, аутоиммунные, энергетические причины, водно-электролитные нарушения. Если бы я сегодня вам сказал, в чем основная причина возникновения рака, вы бы подписали – интервью с лауреатом Нобелевской премии Антоном Шкиряком. К сожалению, я пока еще не лауреат и ответить на этот вопрос не могу.

Могу сказать только, что один из важнейших факторов риска у людей – это питание. Недаром говорят: мы есть то, что мы едим. Хотя на самом деле есть и факторы нарушения кровообращения органов. Патологии сосудов, в частности. Исследователи любят включать в перечень причин и стресс. Сам по себе стресс не есть причиной, но он вызывает те нарушения, к примеру, тахикардию, повышение артериального давления и/или внутричерепного, увеличение количества выделения желудочного сока и т.д. Все эти причины могут потом привести к предраковым состояниям или даже к раку.

- Как насчет питания? В интернете любят публиковать списки вредных, канцерогенных продуктов, которые могут привести к развитию рака. Верите, что есть такой список?

- Не просто верю, а есть исследования, которые выявили канцерогены в тех или иных продуктах. Это переработанное мясо – сосиски, колбасные изделия и т.д. Потому что там используют нитраты натрия.

Также доказано, что самая обычная свинина является онкогенной. Особенно, когда животные получают гормональное питание на фермах.

И сало тоже вредно. Все очень хвалят сало, мол, это наш национальный продукт, его надо прикладывать к ране, есть натощак, при отите класть в ухо... Но мы должны помнить, что сало – это концентрат холестерина, холестериновая бомба

Если мы говорим, что опухоли возникают за счет снижения кровоснабжения тех или других органов, то оно снижается не от нечистой силы. А от того, что сосуды забиваются и "труба", то есть сосуд, становится уже. Я, наверное, единственный из украинцев, кто сало не пропагандирует и не ест. Также вредны и жареные, копченые продукты – все они имеют денатурированный белок. Он очень вреден.

- А есть продукты, которые наоборот, противодействуют возникновению этого заболевания?

- Конечно, есть. Но понимаете, если бы сегодня можно было только простым питанием предупредить рак, то у меня бы тут были сложены продуктовые наборы, пациенты бы заходили, и я бы им пакеты выдавал. К сожалению, исследования, которое бы подтверждало корреляцию стиля питания, снижающего риск рака – нет. Но! Обратите внимание, кто в мире живет дольше всех? Побеждают японцы, у них средний возраст 85,3 года. В их рационе преобладают морепродукты, морская капуста, бессолевой рис. Рис они отваривают на воде и едят, никаких приправ и жиров не используют. На это надо обратить внимание. Есть еще понятие средиземноморской кухни, где преобладает оливковое масло, которое имеет желчегонное действие.

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- А вредные привычки? О вреде курения мы знаем, излишний загар, солярии ведут к меланоме. А что еще вредно?

- Гиподинамия. Например, в сельской местности, где есть поля под уклоном, живут дольше. Я читал, что в одном австрийском селе люди в среднем живут 90 лет. Стали исследовать, почему так происходит. Выяснилось, что люди живут в простых утепленных деревянных домах. Температура в доме зимой 17-18 градусов. Едят скудно, можно сказать не доедают, потому что целый день работают и нет времени. В основном едят молочные продукты, злаки, совсем немного красного мяса. И физическая нагрузка. Каждый работает до глубокой старости.

Но я бы сразу отметил, что физическая активность должна быть умеренной. Потому что согласно иному исследованию, люди с излишней физической активностью, которые много занимаются фитнесом, тяжелым спортом – живут меньше.

То есть умеренная нагрузка для организма нужна. Но что слишком, то не здорово. Тем более что каждый организм переносит разные нагрузки, а методики тренировок должны быть разные для всех. Человек должен чувствовать, до какого момента ему приятно заниматься спортом.

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Но скажу, что абсолютная гиподинамия также опасна, потому что может привести к раку кишечника, желудка, прямой кишки. Нужно найти ту "золотую середину".

- А современное увлечение девушек и женщин красотой? Гели под кожу, ботокс, импланты в груди... Что можете сказать, есть тут связь с раком?

- Думаю, что еще лет пять-десять и будут убирать некачественные импланты, которые были установлены ранее. Но современны импланты уже относительно безопасны, и вероятно, не будут вызывать никаких проблем. Все гиалоуроновые и другие методики улучшения внешнего вида женщин – не могу сказать, что там есть онкогены, нет таких исследований.

Но вот по поводу ногтей, которые покрывают очень модным шеллак, то для их затвердения используются вредные формальдегиды. Например, оксид титана, который вызывает онкологические процессы. Он же есть в помадах. Все красители для волос тоже опасны, потому что производят их на основе вредных химических соединений.

- Еще интересно, а излишний вес, есть связь с онкологией?

- Конечно, ожирение это признак того, что через некоторое время у человека могут возникнуть те или другие заболевания или даже онкологические процессы. Это фактор риска. Мы должны понимать, что жир откладывается неспроста. Нарушен метаболизм в организме, за счет этого могут быть проблемы с сосудами. В дальнейшем ткани будут ишемизированы.

У каждого человека есть свой диапазон веса в зависимости от роста. Его определила ВОЗ. Если вы находитесь в этом диапазоне, то спокойно живите, обращайте внимание на питание, пейте чистую воду и занимайтесь минимальной ежедневной физической активностью. Если человек за пределами этого диапазона, то нужно сделать все, чтобы нормализовать свой вес. Старость нужно встречать в хорошем весе. Будьте здоровы.