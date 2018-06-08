Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По препаратам
  • По производителям
  • По действующим веществам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео

Лечение рака: Украина близка к революционному открытию

1.3тЧитать новость на украинском

Украинские ученые близки к изобретению лекарств от рака кожи.

Как говорится в сюжете ТСН, они натолкнулись на удивительные свойства антарктической растения - щучника, несколько образцов которого полярники привезли в Киев, и теперь выращивают в Институте молекулярной биологии. Растение не замерзает при температуре -40°С в вакууме, в ближайшее время ученые хотят пересадить его гены привычным злаковым, в частности, пшенице.

"Когда озимые выращиваются, они выращиваются в разных условиях. Иногда, бывает, не выпадает снег. Если даже удастся прямые гибриды получить, то они уже будут гораздо более устойчивы и смогут выживать в наших условиях при любых перепадах", - пояснила биолог Оксана Поронник.

Новости
Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак

По словам исследователя, щучник может быть использован как противомеланомное природное соединение. Растение было проверено на клетках человека и дало определенный эффект.

Для завершения работы ученым нужно расшифровать весь геном щучника, но на это пока не хватает средств и оборудования. Несмотря на это, ученые полны энтузиазма и надеются, что эти проблемы можно будет решить с учетом масштабных последствий, которые принесет успешное завершение проекта.

Напомним, ранее биологам впервые удалось заставить иммунитет полностью уничтожить рак груди.

Читайте все новости по теме "онкология" на Обозревателе.

Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
Украина
Объект
рак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины