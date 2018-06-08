Лечение рака: Украина близка к революционному открытию

Украинские ученые близки к изобретению лекарств от рака кожи.

Как говорится в сюжете ТСН, они натолкнулись на удивительные свойства антарктической растения - щучника, несколько образцов которого полярники привезли в Киев, и теперь выращивают в Институте молекулярной биологии. Растение не замерзает при температуре -40°С в вакууме, в ближайшее время ученые хотят пересадить его гены привычным злаковым, в частности, пшенице.

"Когда озимые выращиваются, они выращиваются в разных условиях. Иногда, бывает, не выпадает снег. Если даже удастся прямые гибриды получить, то они уже будут гораздо более устойчивы и смогут выживать в наших условиях при любых перепадах", - пояснила биолог Оксана Поронник.

По словам исследователя, щучник может быть использован как противомеланомное природное соединение. Растение было проверено на клетках человека и дало определенный эффект.

Для завершения работы ученым нужно расшифровать весь геном щучника, но на это пока не хватает средств и оборудования. Несмотря на это, ученые полны энтузиазма и надеются, что эти проблемы можно будет решить с учетом масштабных последствий, которые принесет успешное завершение проекта.

Напомним, ранее биологам впервые удалось заставить иммунитет полностью уничтожить рак груди.