Лечение рака: Украина близка к революционному открытию

Украинские ученые близки к изобретению лекарств от рака кожи.
Как говорится в сюжете ТСН, они натолкнулись на удивительные свойства антарктической растения - щучника, несколько образцов которого полярники привезли в Киев, и теперь выращивают в Институте молекулярной биологии. Растение не замерзает при температуре -40°С в вакууме, в ближайшее время ученые хотят пересадить его гены привычным злаковым, в частности, пшенице.
"Когда озимые выращиваются, они выращиваются в разных условиях. Иногда, бывает, не выпадает снег. Если даже удастся прямые гибриды получить, то они уже будут гораздо более устойчивы и смогут выживать в наших условиях при любых перепадах", - пояснила биолог Оксана Поронник.
По словам исследователя, щучник может быть использован как противомеланомное природное соединение. Растение было проверено на клетках человека и дало определенный эффект.
Для завершения работы ученым нужно расшифровать весь геном щучника, но на это пока не хватает средств и оборудования. Несмотря на это, ученые полны энтузиазма и надеются, что эти проблемы можно будет решить с учетом масштабных последствий, которые принесет успешное завершение проекта.
Напомним, ранее биологам впервые удалось заставить иммунитет полностью уничтожить рак груди.
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