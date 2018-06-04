Лечение рака: стало известно о революционном достижении

Американским молекулярным биологам впервые удалось заставить иммунитет полностью уничтожить рак груди.

Они успешно "перепрограммировали" иммунные клетки, которые искоренили опухоль и все ее метастазы из груди женщины, которая после лечения прожила уже почти два года, говорится в статье Nature Medicine.

"Мы стоим на пороге новой большой революции в борьбе с раком — теперь у нас есть возможность нацеливать иммунную систему на борьбу с множеством разных мутаций", - заявил канадский онколог Лазло Радваньи.

"Скоро у медиков появится возможность бороться с теми видами рака, которые раньше считались неизлечимыми из-за того, что они могут легко накапливать новые мутации", — добавил он.

Суть иммунотерапии заключается в том, что она пытается "настроить" иммунитет человека на раковые клетки с использованием различных антител и живых микробов.

Есть несколько видов иммунотерапии, которые успешно прошли клинические испытания. Большая часть из них представляет собой синтетические антитела, которые цепляются за раковые клетки и делают их "видимыми" для иммунной системы.

Ранее MEDOBOZ сообщал, что ученые нашли кардинально новый способ лечения рака без химиотерапии.