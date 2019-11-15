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/ Онкология

Лазер, уколы красоты и рак: онколог рассказал об опасности косметических процедур

1.2т
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Сегодня, чтобы стать сногсшибательной красоткой, уже не обязательно проводить часы напролет возле косметического столика за масками, самомассажами, эпиляциями и т.д. Все вопросы за короткое время можно решить в салоне красоты в кабинете косметолога: пара уколов в лицо, несколько лазерных процедур по телу – "и картина маслом".

Но безопасность всех современных благ у многих вызывает вопросы. И дело не в болезненности и аллергиях, а в риске развития опасных заболеваний, в частности, онкологических.

Онколог Александр Яцына рассказал журналисту MedOboz, насколько опасны современные облагораживающие процедуры.

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С модными процедурами красоты нужно быть осторожнее

С модными процедурами красоты нужно быть осторожнее

Bigmirnet

Лазерные манипуляции

При помощи лазерных излучений можно решить многие косметические вопросы: удалить лишние волосы, избавиться от родинок и шрамов, вывести татуировки, разгладить морщины и т.д.

"С точки зрения риска развития рака, наиболее опасным является высокочастотное ионизирующее излучение – рентгеновские и гамма-лучи. Когда такое излучение проходит через тело, это может привести к прямому повреждению клеточной ДНК и спровоцировать развитие злокачественных опухолей. Лазерное же излучение, используемое в косметических процедурах, не является ионизирующим, воздействует только на кожу и не вызывает повреждения или мутации ДНК", - говорит врач.

Однако, по его словам, очень важно, кому вы доверяете свое тело. Так, планируя лазерные процедуры, стоит обращаться к профессионалу, врачу, который может определить, можно ли проводить желаемую процедуру в конкретном случае или нет. А при подозрениях на какие—либо злокачественные процессы (как например, при желании удалить родинки) направит на нужные обследования и к правильным специалистам. Непрофессионал, который просто научился проводить такие процедуры (по сути – пользоваться аппаратом) просто проведет сеанс, не заморачиваясь, что обычная с виду родинка может оказаться злокачественным новообразованием.

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Инъекционная косметология

Уколы красоты способны полностью заменить уходовые маски для лица и волос, руки массажиста и многое другое, помогая улучшить состояние кожи и локонов, а также избавить от морщин и пигментации.

"Исследования, которые бы показывали связь между применением гиалуроновой кислоты и риском возникновения (именно возникновения, а не ускорения уже существующего роста раковых клеток), отсутствуют. Существует мнение, что рак может возникнуть на месте поврежденной родинки (не всегда, но риск есть). Чтобы избежать каких-либо рисков, любая инъекция должна проводиться как можно дальше от пигментированных участков кожи", - объяснил онколог.

В целом, как отмечает доктор, какие-либо выводы о влиянии инъекций на вероятность развития онкологических процессов можно будет делать только через 10—15 лет, поскольку это сравнительно новое направление. Пока же главный риск – это вероятность возникновения осложнений, в том числе, и индивидуальных, которые могут сказаться по-разному.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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