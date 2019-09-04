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/ Онкология

"Кошмар продолжается": больная раком журналистка рассказала о беспределе в онкоклиниках Киева

3.1т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Яна Осадчая, которая борется с раком, поразила подробностями о коррупции и равнодушном отношении к больным в онкоклиниках Киева.

Своей историей поделилась она на странице в Facebook,

"Уже больше месяца я скитаюсь по онкоклиникам столицы, и у меня до сих пор нет лечащего врача, который бы взял на себя хоть какую-то ответственность", – отметила женщина.

Журналистка рассказала, что после того, как ей поставили страшный диагноз, получила направление в онкоцентр на улице Верховинной. Там ей пришлось заплатить едва ли не каждому сотруднику медучреждения, чтобы пройти элементарное обследование.

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Журналистка рассказала о беспределе в онкоклиниках Киева

Журналистка рассказала о беспределе в онкоклиниках Киева

medcentre.com.ua

Врачи не стесняясь требовали от 50 до 200 грн "на кабинет". Кроме того, чтобы получить больше денег, Осадчую регулярно направляли в частные клиники, где работали те же медики. Процедуры в таких учреждениях стояли в разы дороже.

Своим отчаянием женщина поделилась, когда в онкоцентре не смогла записаться к радиологу. "Сегодня в регистратуре онкоцентра на Верховинной мне сказали, что могут записать меня на прием к радиологу-гинекологу только на октябрь! Раньше – никак. Ведь таких специалистов в центре всего двое! Ждать до октября мне как-то совсем не хочется: чувствую себя уже хуже, показатели крови еще в норме, но уже начали падать", – написала она.

"Очень сильно надоел уже этот бред. Получается, лечиться в государственных больницах невозможно, а на частную у меня денег не хватит", – поделилась Осадчая.

При этом, хирург сказала журналистке, что лечение уже нужно начинать, однако свободных радиологов в столице найти невозможно.

"Мы в растерянности и почти даже в отчаянии – где найти радиолога и как начать лечение? К кому обращаться, чтобы мне наконец начали оказывать медицинскую помощь?" – написала она.

Яна Осадчая

Яна Осадчая

Facebook Яны Осадчей

Реквизиты для помощи:

441 1144 4149 8399 МОНОБАНК

5167 4901 0444 1044 ОЩАДБАНК

Если отправляешь с онлайн-приложения другого банка, спрашивает имя – Осадча Яна Володимирівна по-украински, YANA OSADCHA, если просит латинскими символами.

5168 7422 2388 1107 (ПРИВАТ). Карта на имя Гребенюк Ярослав Юрьевич.

Диагноз – Ca colli utere, стадия 2b. Медицинские документы Осадчая готова предоставить в индивидуальном порядке по просьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальном институте рака в Киеве разоблачили коррупционную схему по продаже онкобольным людям бесплатных для них препаратов.

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Место
Украина Киев
Теги
лечение рака Национальный институт рака рак
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