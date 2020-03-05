Коронавирус и рак: пациенты с онкологией тяжелее переносят инфекцию

Пациенты с онкологическими заболеваниями переносят коронавирус COVID-19 с более тяжелыми осложнениями.

Об этом сказано в совместном отчете Национального центра клинических исследований респираторных заболеваний и Национальной комиссии здравоохранения КНР, опубликованном в научном журнале The Lancer.

В документе сказано, что наиболее распространенная форма рака среди онкопациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией – карцинома легких. При этом 25% из них в течение последнего месяца перенесли операцию и получали химиотерапию.

Коронавирус при онкологии быстрее приводит к осложнениям Правда

По сравнению с пациентами без рака, онкопациенты были старше по возрасту (средний возраст 63,1 год), многие из них ранее курили. Отмечается, что у пациентов с раком наблюдается более высокий риск тяжелых осложнений инфекции, требующих искусственной вентиляции легких или приводящих к смерти.

Кроме того, эксперты отметили, что у пациентов с онкологией развитие тяжелых осложнений происходило быстрее, чем у пациентов без такого диагноза, при этом риск заражения COVID-19 более высокий.

Исходя из результатов, эксперты призвали врачей рассмотреть три основные предложенные стратегии для ведения онкопациентов: в эндемичных районах рассмотреть возможность переноса сеансов химиотерапии или плановой операции (в случае стабильного рака); предпринять более строгие противоэпидемические меры, в том числе и индивидуальные; также рассмотреть возможность более интенсивного наблюдения или лечения в случае инфицирования коронавирусом, особенно если речь идет о пожилых пациентах или пациентах с другими сопутствующими заболеваниями.

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