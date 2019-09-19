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/ Блоги - Онкология

Кора Евсеев
Кора Евсеев
Психолог, социальный работник (Украина-Израиль) Все статьи автора

Мама, а я умру?

2.2т

Никогда не забуду тоненькую восьмилетнюю девочку, во время моей учебной практики в детской онкологии. Девочка умирала. Долго, но спокойно. За пару часов до последнего вздоха, она посмотрела мне глаза и сказала: "Кора - я умру?" Мама девочки посмотрела на меня и только прошептала: "Я не могу. Пожалуйста, скажи правду". И я сказала - "да".

Девочка, посмотрела вглубь себя, улыбнулась устало: "хорошо, это не страшно".

Я считаю, что нужно говорить правду. Говорить даже на на ранних стадиях болезни, когда ребенок начинает беспокоиться вопросом, умрет ли он.

Существует заблуждение, что дети не в состоянии понять сущность понятия смерти.

И даже если могут, то понимание, может нанести им вред.

Этой мыслью часто руководствуются родители и даже медицинский персонал и поэтому опасаются говорить с ребенком о смерти.

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На самом деле, на восприятие смерти ребенком, влияют два фактора: когнитивная и эмоциональная зрелость.

Дети от 0 до 2 лет - в этом возрасте не существует для ребёнка такой термин, как "смерть".

от 2 до 7 - понятие смерти абстрактное, не конкретное. Поэтому в этом возрасте объяснения должны быть очень доступными и

понятными.

от 7 до 11 - начинает формироваться понятие о смерти. Смерть ассоциируется с "мертвым человеком" и ребенок старается оградить себя,

отдалится от смерти. Часто с помощью символов и ритуалов.

С 11 до 16-17 - абстрактное понимание смерти, универсальные понятия, причинно - следственные связи более четкие,

понятие и принятие неотвратимости смерти.

Как правильно говорить? С точки зрения религии, мировосприятия семьи и ребёнка.

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͟Ч͟т͟о͟ ͟м͟о͟ж͟н͟о͟ ͟и͟ ͟н͟у͟ж͟н͟о͟ ͟г͟о͟в͟о͟р͟и͟т͟ь͟?͟

- Что смерть - это то же самое, что и рождение. Часть природы жизни. Что это происходит с каждым. Просто с кем то раньше,

а с кем то позднее. Да, болезнь может сократить жизнь. Но важно надеяться.

- Смерть - касается не только ребёнка, но и родителей. Родители тоже её принимают, и ребёнок продолжает жить в их сердце, в памяти.

- Что смерть - это неоднозначный конец: душа улетает, перевоплощается, остаётся жить частичкой окружающего мира...

- Что ребенок после смерти не будет одинок. Что с ним будет тот, кто с ним знаком.

- Что ребенок имеет право плакать и/или быть грустным. Что смена настоения - это нормально. Даже близко у смерти можно улыбаться, радоваться, и через секунду - плакать, злиться, рыдать.

- Что ребенок имеет право молчать и открывать свои чувства (если не хочет или не готов).

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͟Ч͟т͟о͟ ͟д͟е͟л͟а͟т͟ь͟?͟

- Предоставлять возможность ребенку говорить и внимательно слушать, поддержать.

- Если ребенок запутывается, говорит "глупости" - лигитимизировать это. Сказать, что взрослые

тоже иногда не понимают, что говорят.

Что делать, когда смерть приближается?

- На этом этапе, беседы - не самое главное. Главное, лечить боль и сделать все возможное, чтобы предотвратить её.

- Быть рядом каждую минуту. Обнимать и гладить.

- Предоставить ребенку возможность

попрощаться, пообщаться со значимыми людьми.

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Автор
Кора Евсеев Кора Евсеев
Место
Израиль
Источник
Источник: Facebook Коры Евсеев
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