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/ Онкология

Комаровский рассказал, что провоцирует онкологию

2.2т
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Ультрафиолетовое облучение провоцирует развитие онкологический заболеваний у человека.

Об этом заявил популярный украинский доктор Евгений Комаровский, отвечая на вопросы о методах дезинфекции с помощью ультрафиолета, кварца и озона. По его словам, ультрафиолет способен убивать микроорганизмы за счет разрушения РНК и ДНК.

"Важно понимать, что когда ультрафиолет попадает на человека, на его кожу, на его слизистые оболочки, то это очень большой риск, потому что ультрафиолетовое облучение, нарушая структуру РНК и ДНК, провоцирует развитие онкологических заболеваний", – подчеркнул доктор.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Скрин видео

По его словам, с помощью кварца, ультрафиолета и озона можно убивать все живое, но при этом необходимо исключить попадание их лучей на человека. Комаровский подчеркнул, что ультрафиолет и кварц не используются в обычном жилище с целью дезинфекции, так как они изменяют структуру кислорода. Включать такие лампы можно там, где было много людей и много инфекций, например, в медицинских учреждениях, и только тогда, когда люди ушли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский рассказал об альтернативе антисептикам для рук, а также пояснил, какие дезинфицирующие средства использовать нельзя.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Евгений Комаровский
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