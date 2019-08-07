Keytruda одобрен FDA для лечения рака пищевода

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат пембролизумаб (Keytruda) от компании Merck & Co для иммунотерапии рака пищевода.

Пембролизумаб предназначен для лечения пациентов с рецидивирующим местно-распространенным или метастатическим плоскоклеточным раком пищевода, с опухолями экспрессируюющими PD-L1. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Одобрение FDA было основано на данных многоцентрового, рандомизированного, открытого, активно контролируемого исследования KEYNOTE-181, в котором приняли участие 628 пациентов с раком пищевода.

Пациенты случайным образом были разделены на две группы: одним назначали пембролизумаб, другие проходили курс стандартной химиотерапии (паклитаксел, доцетаксел или иринотекан). Лечение с помощью Keytruda или химиотерапии продолжалось до неприемлемой токсичности или прогрессирования заболевания.

Иллюстрация

Основным критерием оценки эффективности препарата была общая выживаемость (OS), дополнительными показателями служили выживаемость без прогрессирования (PFS), объективный коэффициент ответа (ORR) и продолжительность ответа (DoR), согласно критериям RECIST v1.1.

Keytruda – это терапия против PD-1, которая работает путем увеличения способности иммунной системы организма выявлять и бороться с опухолевыми клетками. Она представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, которое блокирует взаимодействие между PD-1 и его лигандами, PD-L1 и PD-L2, тем самым активируя Т-лимфоциты для борьби с опухолевыми клетками.

Ранее MedOboz писал, что ученые использовали лазеры для ранней диагностики меланомы и оценки возможного рецидива заболевания.

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