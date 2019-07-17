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/ Онкология

Как уберечься от рака кожи: раскрыт механизм

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Ученые США выявили механизм, с помощью которого клетки защищаются от повреждающего воздействия солнечного света на ДНК и препятствуют возникновению мутаций, которые могут поспособствовать развитию злокачественных заболеваний кожи.

Исследователи показали, как восстановительный белок Rad4/XPC связывается с поврежденным фрагментом ДНК для запуска процесса репарации генетического материала, пишет Phys.org.

При этом ключевой молекулой, которую распознает белок, является 6,4-PP, образующийся при воздействии ультрафиолета на ДНК. Этот продукт формируется в 30% случаев, а в остальных 70% образуется циклобутановый пиримидиновый димер (CPD).

Иллюстрация

Иллюстрация

24 канал

Система восстановления клеточной ДНК (NER) эффективнее работает с 6,4-PP, чем с CPD, поскольку Rad4/XPC лучше распознает первый тип повреждений.

Ученые с помощью рентгеновской кристаллографии определили трехмерную структуру Rad4, связанного с фрагментом ДНК, который содержит 6,4-PP.

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Оказалось, что белковый комплекс раскрывает двойную спираль, при этом он контактирует непосредственно не с поврежденной частью, а с нормальными участками ДНК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Европейского института онкологии обнаружили причину возникновения рака в человеческом организме.

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