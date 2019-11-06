Как связан рост волос с возникновением рака: ученые нашли пояснение

Рак кожи может начинать развиваться из стволовых клеток, находящихся в волосяных фолликулах и определяющих цвет волос.

К такому выводу пришли ученые Нью-Йоркского университета (США), пишет "Лента.ру". Отмечается, что, согласно исследованиям, онкогенные пигментные клетки мигрируют из фолликул к внешнему слою кожи, где начинает развиваться меланома.

Ученые нашли новую причину рака Иллюстрация

Так, злокачественные клетки начинают размножаться в эпидермисе, после чего проникают в более глубокие слои кожи. Эти клетки теряют маркеры фолликулярного происхождения и приобретают характеристики клеток других кожных тканей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что правильно подобранный рацион может существенно снизить риск развития рака легких.

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