Как появляется рак: ученые обнаружили причину смертельной болезни

Ученые из Европейского института онкологии в Милане обнаружили причину возникновения рака в человеческом организме.

Исследование было направлено на изучение молекул-"архитекторов", которые регулируют деление клеток, сообщает итальянское издание La Repubblica.

Белки Numa и Lgn выполняют функцию упорядоченного и систематического расположения новых клеток в пределах органа, частью которого они являются. Из-за ошибки, например мутации гена, эти белковые регуляторы перестают выполнять свою работу. Результатом такого сбоя является хаотичное распределение клеток, которое имеет место в случае опухоли.

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"Мы знаем, что раковая клетка, в отличие от здоровой, размножается быстро и беспорядочным образом, порождая гетерогенные и сложные группы клеток, которые мы называем раком. Нам удалось обнаружить некоторые новые аспекты этого процесса, используя самые передовые технологии для изучения структурной биологии и биохимии этих белков", – рассказала Марина Мапелли, руководитель исследовательской группы.

Как сообщал MedOboz ранее, ученые использовали лазеры для ранней диагностики и оценки возможного рецидива меланомы – одного из видов рака кожи.

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