Как можно снизить статистику смертности от онкозаболеваний в Украине?

Согласно статистическим данным МОЗ, в Украине более 1 млн больных раком, ежедневно регистрируется 450 новых случаев онкозаболеваний. "Согласно уточненным данным национального канцер-регистра Украины, в 2016 году было зарегистрировано 135 тысяч новых случаев заболевания злокачественными новообразованиями (ЗН). Количество умерших от рака в 2016 году – 66 067 людей", – рассказывает Кирилл Бурмич, онкохирург, заместитель главного врача Центра онкологии "Добробут".

С каждым годом эти данные только ухудшаются. Основная причина в том, что украинцы чаще всего обращаются за помощью уже на III-IV стадиях заболевания, когда лечение становится очень трудоемким и дорогостоящим и не гарантирует результат. При этом успех лечения на I-II стадиях – более 90%.

Татьяна Аникеева , медицинский директор по взрослому населению МС "Добробут": "Хотелось бы, чтобы статистика была другой, чтобы осознанность общества была выше. Но, к сожалению, ситуация на данный момент оставляет желать лучшего. Понимая это, мы открываем Центр онкологии "Добробут", штат которого составляет 19 врачей и 35 операционных сотрудников, с целью изменить эту статистику. Основная миссия – сформировать у людей понимание, что ранняя диагностика продлевает жизнь".

Стратегия Центра онкологии "Добробут" – выявление заболеваний на начальных стадиях путем ранней диагностики.

Кирилл Бурмич: "В развитых странах были внедрены программы скрининга на государственном уровне, и их эффективность доказана на раке шейки матки, раке молочной железы, раке толстой кишки и легких. Мы одна из немногих клиник в Украине, где имплементирован онкологический консилиум, в состав которого входят ведущие онкологи Украины с международным опытом и признанием. Задача консилиума – дать консультативный вывод о каждом конкретном случае и разработать персональную стратегию лечения".

В раннем выявлении онкологических заболеваний ключевую роль играет качественная диагностика. Именно поэтому МС "Добробут" объединилась с Онко Консалтинг Центром для создания мощной диагностической базы самого высокого класса.

Инесса Матюшенко, cancer survivor и глава общественной организации, проекта эмоциональной поддержки Cancel/R:

"У нас всех, общественных организаций, врачей, журналистов, есть общая цель – развеять стереотипы, связанные с онкологией, показать, что рак успешно лечится на ранних стадиях, а благодаря клиническим исследованиям – и на поздних.

У меня есть ЛИЧНЫЙ опыт, десять лет назад моя мама умерла от рака мозга, четыре года назад мне диагностировали IV стадию лимфомы и более двух лет я общаюсь с сотнями онкопациентов, которые находятся на разных стадиях заболевания.

Моя собственная история научила меня, что врач и пациент должны быть единой командой. Моя жизнь стоит дорого, и я очень не хочу проходить через этот ад еще раз.

К сожалению, раком может заболеть абсолютно любой человек в любом возрасте. И чем раньше человек обращается к врачу, тем выше шансы прожить долгую и счастливую жизнь. Мы живем в современном мире новых технологий, и доверять нужно врачам, а не альтернативной медицине. И даже если человек уже заболел, это не означает сразу смерть.

Скрининг жизненно необходим каждому человеку, причем раньше, чем после 30 лет. Я считаю, что он действительно может повысить статистику выживаемости людей при онкологических заболеваниях".

"Решиться на скрининг тяжело, но лучше перебороть свой страх сейчас, чем потом столкнуться с тяжелым заболеванием", — резюмировал Кирилл Бурмич.

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