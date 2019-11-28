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/ Онкология

Как часто нужно посещать маммолога

2.3т
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Короткая, но очень важная информация для каждой женщины. Регулярного обследования и внимания требуют и молочные железы.

Запомните, осмотр у маммолога должна проходить каждая женщина 1 раз в год, даже при отсутствии жалоб!

Начиная с 18 и до 40 (35 *) лет, посещать врача-маммолога и делать УЗИ молочных желез нужно 1 раз в год (маммография только по показаниям). В возрасте 40 (35 *) - 50 лет – осмотр врача-маммолога и УЗИ молочных желез 1 раз в год, маммография – 1 раз в 1,5-2 года. После 50 лет – осмотр врача маммолога и маммографию надо проходить 1 раз в год (УЗИ молочных желез по показаниям врача). * – при наличии факторов риска.

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УЗИ и маммография – способ профилактики рака молочных желез

УЗИ и маммография – способ профилактики рака молочных желез

Иллюстрация

Необходимо понимать, что УЗИ и маммография – это взаимодополняющие, а не исключающие методы обследования молочных желез.

Регулярные профилактические осмотры у маммолога позволяют предупредить возникновение злокачественной патологии или выявить ее на ранней, полностью излечимой, стадии.

Заботьтесь о себе и будьте здоровы!

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Автор
Евгений Пробончук Евгений Пробончук
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
женщины рак
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