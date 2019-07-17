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/ Онкология

Johnson & Johnson помогает умереть от рака?

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Министерство юстиции США проводит уголовное расследование с целью установить, солгала ли компания Johnson & Johnson общественности о возможных рисках рака при использовании ее продукта.

Это расследование совпадает с тысячами исков от онкопациентов, которые винят в своей болезни тальк от J & J Baby Powder. Об этом сообщает Вloomberg.

Применение присыпки вызывало рак яичников или мезотелиому – редкую форму заболевания, связанного с воздействием асбеста. Это привело к более 14 000 судебных исков от потребителей, однако компания скрывает, были ли они гражданскими или уголовными.

За последние три года присяжные присудили, в общей сложности, более 5 миллиардов долларов людям, которые обвиняют присыпку в онкозаболеваниях.

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Вызывает рак: названа угроза популярной пищевой добавки
Присыпка от Johnson & Johnson

Присыпка от Johnson & Johnson

cnbc.com

Как писал MedOboz, в Калифорнии суд присяжных обязал компанию Bayer заплатить более двух миллиардов долларов по иску супругов, у которых диагностировали неходжкинскую лимфому после использования гербицида с глифосатом Roundup.

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Тема
Здоровье
Место
США Вашингтон
Тег
рак
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