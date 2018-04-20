Известный актер рассказал, как ему помог рак

Известный британский актер Том Кортни, герой серила из "Доктора Живаго", рассказал о том, как ему помог рак простаты.

Так, лечение от онкологического заболевания в 2004 году дало толчок его дальнейшей карьере, пишет The Guardian. С тех пор актер перенес еще несколько операций.

"Я сделал свою лучшую работу, так как у меня был диагностирован рак предстательной железы", - рассказал актер.

В 2007 году актеру сделали протезировние тазоберденного сустава , а в 2018-м прооперировали глаза.

Так, несколько недель назад он обратился к окулисту из-за катаракты, и выяснилось, что на протяжении жизни 81-летний артист практически не различал цвета, а теперь может.

"Когда-то в Глазго я купил себе коричневую футболку. Сейчас я понял, что она фиолетовая! Это невероятно", — поделился актер.

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