Израильским ученым удалось победить самый трудный из видов рака

Ученые университета в Тель-Авиве (Израиль) провели успешные опыты по сокращению клеток рака поджелудочной железы, который является одним из самых трудноизлечимых видов онкологического заболевания.

Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Oncotarget. Отмечается, что с помощью молекулы, внедренной в организм, биологи на 80-90 процентов уничтожили клетки опухоли поджелудочной железы у подопытных мышей.

В статье сообщается, что мышам внедряли клетки человеческой опухоли поджелудочной железы, а также молекулу PJ37, разработанную 10 лет назад для защиты нервных клеток людей, переживших инфаркт или сильное воспаление. Уже через месяц количество клеток рака значительно сократилось.

Раковые клетки Российская газета

"Эта молекула вызывает аномалию в процессе размножения человеческих раковых клеток, вызывая их быструю гибель", — прокомментировал результаты эксперимента руководитель проекта профессор медицинского факультета ТАУ Малка Коэн-Армон.

По его словам, очень важным моментом является то, что молекула поражает только раковые клетки, не задевая доброкачественные.

Ученые собираются продолжить опыты на более крупных млекопитающих, а затем на людях. Следующий этап будет длиться 2 года.

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