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/ Онкология

Израильским ученым удалось победить самый трудный из видов рака

1.6т
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Ученые университета в Тель-Авиве (Израиль) провели успешные опыты по сокращению клеток рака поджелудочной железы, который является одним из самых трудноизлечимых видов онкологического заболевания.

Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Oncotarget. Отмечается, что с помощью молекулы, внедренной в организм, биологи на 80-90 процентов уничтожили клетки опухоли поджелудочной железы у подопытных мышей.

В статье сообщается, что мышам внедряли клетки человеческой опухоли поджелудочной железы, а также молекулу PJ37, разработанную 10 лет назад для защиты нервных клеток людей, переживших инфаркт или сильное воспаление. Уже через месяц количество клеток рака значительно сократилось.

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Раковые клетки

Раковые клетки

Российская газета

"Эта молекула вызывает аномалию в процессе размножения человеческих раковых клеток, вызывая их быструю гибель", — прокомментировал результаты эксперимента руководитель проекта профессор медицинского факультета ТАУ Малка Коэн-Армон.

По его словам, очень важным моментом является то, что молекула поражает только раковые клетки, не задевая доброкачественные.

Ученые собираются продолжить опыты на более крупных млекопитающих, а затем на людях. Следующий этап будет длиться 2 года.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Израиль Тель-Авив
Теги
рак лечение рака
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