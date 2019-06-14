Израильские ученые совершили прорыв в лечении рака: как это работает

В Израильском технологическом институте (Техниона) разработали новую стратегию борьбы с онкологическими заболеваниями.
Как передает vesty.co.il, речь идет об использовании белка убиквитина, за открытие свойств которого израильский ученый, профессор Аарон Чехановер, получил Нобелевскую премию по химии в 2004 году.
В научной работе, кроме него, принимали участие японские и американские ученые. Возглавляли группу профессор Ашраф Брик с химического факультета Техниона, профессор Дэвид Фушман из Университета штата Мэриленд и профессор Хиро Суга из Токийского университета.
Иллюстрация. Рак
t-human.com
Ученые открыли влияние убиквитина на разложение поврежденных белков ферментами-протеазами. Этот процесс играет крайне важную роль, потому что в его отсутствие поврежденные белки "засоряют" клетки и нарушают их нормальное функционирование.
Также установлено, что нормальное функционирование убиквитиновой системы очень важно не только в связи с избавлением от поврежденных белков, но и для поддержания здоровья.
Нарушения вызывают тяжелые заболевания, включая опухоли, боковой амиотрофический склероз (ALS) и иные дегенеративные болезни нервной системы, муковисцидоз и паркинсонизм.
После открытия убиквитина учеными было создано четыре лекарства против разных видов рака, в частности, множественной миеломы. Препараты прошли лицензию и спасают жизнь тысячам людей в мире.
Профессор Ашраф Брик
Пресс-служба Техниона
Новый подход к остановке ракового процесса состоит в нейтрализации способности опухоли "манипулировать" убиквитиновой системой и использовать ее для своего выживания и размножения.
Стратегия, разработанная профессором Бриком и его коллегами, может стать основой для разработки новых эффективных методов лечения онкозаболеваний.
Спонсорами исследования выступили американский национальный институт здравоохранения NIH и ряд частных фондов.
Профессор Ашраф Брик
Пресс-служба Техниона
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
ученые установили, что употребление мяса и сыра после 50 лет грозит повышением риска возникновения рака;
был назван самый опасный вид сигарет, которые увеличивают риск смерти от рака легких почти в два раза;
исследователи подтвердили эффективность необычного способауберечься от актиничного кератоза для мужчин, то есть кожного заболевания, способного вызвать рак.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на OBOZREVATEL.