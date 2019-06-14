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/Онкология

Израильские ученые совершили прорыв в лечении рака: как это работает

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В Израильском технологическом институте (Техниона) разработали новую стратегию борьбы с онкологическими заболеваниями.

Как передает vesty.co.il, речь идет об использовании белка убиквитина, за открытие свойств которого израильский ученый, профессор Аарон Чехановер, получил Нобелевскую премию по химии в 2004 году.

В научной работе, кроме него, принимали участие японские и американские ученые. Возглавляли группу профессор Ашраф Брик с химического факультета Техниона, профессор Дэвид Фушман из Университета штата Мэриленд и профессор Хиро Суга из Токийского университета.

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Иллюстрация. Рак

Иллюстрация. Рак

t-human.com

Ученые открыли влияние убиквитина на разложение поврежденных белков ферментами-протеазами. Этот процесс играет крайне важную роль, потому что в его отсутствие поврежденные белки "засоряют" клетки и нарушают их нормальное функционирование.

Также установлено, что нормальное функционирование убиквитиновой системы очень важно не только в связи с избавлением от поврежденных белков, но и для поддержания здоровья.

Нарушения вызывают тяжелые заболевания, включая опухоли, боковой амиотрофический склероз (ALS) и иные дегенеративные болезни нервной системы, муковисцидоз и паркинсонизм.

После открытия убиквитина учеными было создано четыре лекарства против разных видов рака, в частности, множественной миеломы. Препараты прошли лицензию и спасают жизнь тысячам людей в мире.

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Профессор Ашраф Брик

Профессор Ашраф Брик

Пресс-служба Техниона

Новый подход к остановке ракового процесса состоит в нейтрализации способности опухоли "манипулировать" убиквитиновой системой и использовать ее для своего выживания и размножения.

Стратегия, разработанная профессором Бриком и его коллегами, может стать основой для разработки новых эффективных методов лечения онкозаболеваний.

Спонсорами исследования выступили американский национальный институт здравоохранения NIH и ряд частных фондов.

Профессор Ашраф Брик

Профессор Ашраф Брик

Пресс-служба Техниона

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Темы
Борьба с онкологиейИсследование ученыхЗдоровьеНобелевская премия
Место
Израиль
Теги
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