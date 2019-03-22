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/Блоги - Онкология

Инна Силантьева
Инна Силантьева
Директор Фонда поддержки молодежного и олимпийского плаванияВсе статьи автора

Онкохворих в Україні лікувати нікому. А статистика росте з кожним днем

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Статистика говорить про те, що Україна на другому місці в Європі за темпами поширення раку. Чи дійсно це так? Про це я запитала у головного лікаря Запорізького онкологічного диспансеру М.Єсаянеця. За його словами, щорічно в Україні більше 160 тис. людей дізнаються, що вони онкохворі.

Щогодини реєструється понад 20 нових випадків захворювання, а помирає – 10. За статистикою, перше місце за онкологічним захворюванням займає шлунково-кишечний тракт (ректальний рак, рак шлунку та рак підшлункової залози).

На другому місці – рак органів дихання (трахеїв, бронхів, легень).

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Рак - не приговор, или Откуда берутся раковые клетки

У жінок найчастіше зустрічається рак молочної залози та шийки матки , а у чоловіків - рак простати.

Українські лікарні, до яких звертаються онкохворі, на сьогодні мають низку проблем. Не всі забезпечені новим та сучасним обладнанням, яке потребує великих коштів на їх закупівлю.

Не менш значущою проблемою є неукомплектованість медичних закладів середнім та молодшим персоналом. Та й кваліфіковані українські лікарі через низькі заробітні плати виїжджають працювати за кордон, переважно у Східну Європу.

Справді, за статистикою, за кілька останніх років близько 70 тисяч медичних працівників покинули Україну, з них 10 тисяч - лікарі.

Таким чином, ми позбавляємося кращих лікарів, які могли б рятувати життя українцям.

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Автор
Инна СилантьеваИнна Силантьева
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
лечение рака
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