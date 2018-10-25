И даже рак: раскрыты самые страшные угрозы бессонницы

Проблемы со сном очень опасны для человека. Бессонница может спровоцировать самые разные заболевания, вплоть до рака.

Об этом ObozTV рассказала врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова. Она уточнила, что отсутствие сна нарушает все функции организма.

"Сон - это очень важная работа мозга. Именно во сне закладываются энергетические возможности человека. Если этот период жизнедеятельности нарушен, то естественно, нарушаются все функции организма. Его иммунитет, его гормональная деятельность, его нервная деятельность", - перечислила Майкова.

По её словам, также бессонница может угрожать появлением рака. В качестве примера она привела рак молочной железы, который является крайне гормонозависимым.

"А эстроген - это гормон, который вырабатывается ночью, это гормон стресса. То есть, здесь есть прямая связь, это лежит на поверхности", - пояснила врач.

Кроме того, у плохо спящих людей могут развиться разнообразные нарушения пищевого поведения вплоть до ожирения, считает Майкова.

"И кортизол, стрессовый гормон, не должен вырабатываться ночью. Если человек ночью не спит, у него кортизол ночью вырабатывается и уже не в том количестве вырабатывается днем. То есть, нарушается вся система адаптации организма", - подытожила врач.

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